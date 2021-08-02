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Российская гимнастка Мельникова завоевала бронзу в вольных упражнениях

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Россиянка Ангелина Мельникова стала обладательницей бронзовой медали в вольных упражнениях олимпийских соревнований по спортивной гимнастике в Токио.

За свое выступление она заработала 14,166 балла. Столько же очков присудили японке Маи Мураками, поэтому бронзовую медаль получат обе спортсменки.

Лучшим признано выступление американки Джейд Кэри (14,366), второе место заняла итальянка Ванесса Феррари (14,200).

Что касается Мельниковой, на Играх в Токио она заработала третью медаль. Ранее она здесь выиграла золото в командном многоборье и бронзу - в личном. Также спортсменка является серебряным призером Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро в командном многоборье.

Таким образом, россияне на Играх-2020 к настоящему моменту завоевали 47 медалей – 12 золотых, 20 серебряных, 15 бронзовых.

Российские триумфаторы Олимпиады-2020

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Женская сборная России впервые выиграла золото ОИ в командном многоборье. Команда, в составе которой выступили Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова, набрала 169,28 балла. Российский пловец Евгений Рылов стал двукратным олимпийским чемпионом. Он завоевал золотую медаль в финальных заплывах на 100 и на 200 метров на спине.Мужская сборная России по спортивной гимнастике победила в командном турнире в многоборье. Россияне Никита Нагорный, Давид Белявский, Денис Аблязин и Артур Далалоян заработали 262,500 балла.Россиянин Максим Храмцов стал победителем летних Олимпийских игр-2020 в Токио, выиграв соревнования среди тхэквондистов в весовой категории до 80 кгВиталина Бацарашкина принесла России первую золотую медаль ОИ-2020. Россиянка заняла первое место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, установив олимпийский рекорд.Россиянин Владислав Ларин выиграл золотую медаль олимпийского турнира по тхэквондо в весовой категории свыше 80 кгЖенская сборная России по фехтованию победила Францию в финале командного турнира рапиристок. Цвета российской команды в этом матче защищали Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова.Ольга Никитина, София Позднякова и Софья Позднякова стали обладательницами золота в командном турнире саблисток. Для Поздняковой это вторая победа на Играх в Токио: ранее она выиграла индивидуальный турнир по фехтованию на саблях.Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев выиграли золото летних Олимпийских игр в Токио в миксте, победив в финале соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева.
Женская сборная России впервые выиграла золото ОИ в командном многоборье. Команда, в составе которой выступили Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова, набрала 169,28 балла.
Хроника 22 апреля – 02 августа 2021 годаНаши на Олимпиаде 2020 в Токио
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