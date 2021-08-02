Российская гимнастка Мельникова завоевала бронзу в вольных упражнениях

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Россиянка Ангелина Мельникова стала обладательницей бронзовой медали в вольных упражнениях олимпийских соревнований по спортивной гимнастике в Токио.

За свое выступление она заработала 14,166 балла. Столько же очков присудили японке Маи Мураками, поэтому бронзовую медаль получат обе спортсменки.

Лучшим признано выступление американки Джейд Кэри (14,366), второе место заняла итальянка Ванесса Феррари (14,200).

Что касается Мельниковой, на Играх в Токио она заработала третью медаль. Ранее она здесь выиграла золото в командном многоборье и бронзу - в личном. Также спортсменка является серебряным призером Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро в командном многоборье.

Таким образом, россияне на Играх-2020 к настоящему моменту завоевали 47 медалей – 12 золотых, 20 серебряных, 15 бронзовых.