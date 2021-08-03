Олимпиада TOKYO 2020

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Российский гимнаст Белявский стал пятым в упражнениях на брусьях

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Россиянин Давид Белявский занял пятое место в соревнованиях по гимнастике в упражнениях на параллельных брусьях, проходящих в рамках Олимпиады-2020.

Результат Белявского - 15,200 баллов.

Выиграл соревнования китаец Цзинюань Цзоу, он набрал 16,233 балла. "Серебро" у немца Лукаса Даузера (15,700). Третьим стал представитель Турции Ферхат Ариджан (15,633).

Олимпиада проходит в Токио с 23 июля по 8 августа.

Хроника 22 апреля – 03 августа 2021 годаНаши на Олимпиаде 2020 в Токио
Олимпиада-2020

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