Сборная Бразилии по волейболу стала соперником россиян по полуфиналу
Бразильцы являются действующими олимпийскими чемпионами
Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Волейболисты мужской сборной Бразилии обыграли соперников из Японии в четвертьфинальном матче Олимпийских игр, проходящих в Токио.
Встреча завершилась со счетом 3:0 (25:20, 25:22, 25:20) в пользу Бразилии.
В полуфинале Бразилия 5 августа встретится со сборной России.
Россия и Бразилия ранее встречались на групповом этапе олимпийского турнира, тогда сильнее оказались россияне (3:0).
Бразилия является действующим олимпийским чемпионом.