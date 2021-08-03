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Сборная Бразилии по волейболу стала соперником россиян по полуфиналу

Бразильцы являются действующими олимпийскими чемпионами

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Волейболисты мужской сборной Бразилии обыграли соперников из Японии в четвертьфинальном матче Олимпийских игр, проходящих в Токио.

Встреча завершилась со счетом 3:0 (25:20, 25:22, 25:20) в пользу Бразилии.

В полуфинале Бразилия 5 августа встретится со сборной России.

Россия и Бразилия ранее встречались на групповом этапе олимпийского турнира, тогда сильнее оказались россияне (3:0).

Бразилия является действующим олимпийским чемпионом.

Хроника 22 апреля – 03 августа 2021 годаНаши на Олимпиаде 2020 в Токио
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