Сборная США по баскетболу вышла в полуфинал Олимпийских игр

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Баскетболисты сборной США оказались сильнее соперников из Испании в матче 1/4 финала Олимпиады-2020, которая проходит в Токио.

Результат встречи - 95:81 (19:21, 24:22, 26:20, 26:18) в пользу США. Наибольшее количество очков набрал испанец Рики Рубио, который заработал 38 баллов.

В полуфинале сборная США сыграет против победителя игры, в которой встретятся Австралия и Аргентина.

Сборная США 15 раз выигрывала Олимпийские игры и ни разу не заканчивала их без медалей.

Ранее в полуфинал вышла сборная Словении, обыгравшая Германию со счетом 94:70 (25:14, 19:23, 22:17, 28:16). Самым результативным игроком матча стал словенец Зоран Драгич, набравший 27 очков.