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Россиянин Муса Евлоев завоевал золото Олимпиады в греко-римской борьбе

Россиянин Муса Евлоев завоевал золото Олимпиады в греко-римской борьбе
Россиянин Муса Евлоев завоевал золото Олимпиады в греко-римской борьбе
Фото: Tom Pennington/Getty Images

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Россиянин Муса Евлоев стал чемпионом летних Олимпийских игр в Токио, выиграв соревнование по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг.

В финале он одержал победу над представителем Армении Артуром Алексаняном.

Таким образом, число золотых медалей, завоеванных россиянами, достигло 13. Помимо этого, на их счету 21 серебряная и 18 бронзовых медалей.

Для двукратного чемпиона мира 28-летнего Евлоева это первая олимпийская медаль в карьере. Что касается 29-летнего Алексаняна, на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро он выиграл золото, на Олимпиаде-2012 в Лондоне - бронзу. Также он является трехкратным чемпионом мира.

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Женская сборная России впервые выиграла золото ОИ в командном многоборье. Команда, в составе которой выступили Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова, набрала 169,28 балла.
Хроника 22 апреля – 03 августа 2021 годаНаши на Олимпиаде 2020 в Токио
Муса Евлоев

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