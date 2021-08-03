Россиянин Муса Евлоев завоевал золото Олимпиады в греко-римской борьбе

Россиянин Муса Евлоев завоевал золото Олимпиады в греко-римской борьбе Фото: Tom Pennington/Getty Images

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Россиянин Муса Евлоев стал чемпионом летних Олимпийских игр в Токио, выиграв соревнование по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг.

В финале он одержал победу над представителем Армении Артуром Алексаняном.

Таким образом, число золотых медалей, завоеванных россиянами, достигло 13. Помимо этого, на их счету 21 серебряная и 18 бронзовых медалей.

Для двукратного чемпиона мира 28-летнего Евлоева это первая олимпийская медаль в карьере. Что касается 29-летнего Алексаняна, на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро он выиграл золото, на Олимпиаде-2012 в Лондоне - бронзу. Также он является трехкратным чемпионом мира.