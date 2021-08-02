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Россиянин Сергей Емелин выиграл бронзу Олимпиады в греко-римской борьбе

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Российский борец греко-римского стиля Сергей Емелин завоевал бронзовую медаль летней Олимпиады в Токио в весовой категории до 60 кг.

В поединке за третье место россиянин победил молдаванина Виктора Чобану.

Золото в категории выиграл кубинец Луис Альберто Орта Санчез, который одолел японца Кенитиро Фумиту.

Таким образом россияне на Играх-2020 к настоящему моменту завоевали 49 медалей – 12 золотых, 21 серебряная, 16 бронзовых.

Сергей Емелин
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