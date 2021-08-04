Олимпиада TOKYO 2020

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Гандбол03:30Женщины, 1/4 Финала, #1Подробнее

Российская каратистка Чернышева не выступит на ОИ из-за коронавируса

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Федерация каратэ России сообщила о положительном тесте на коронавирус у члена сборной России Анны Чернышевой.

"Очень грустная новость пришла из Японии -наша каратистка Анна Чернышева не сможет выступить на Олимпиаде! Ее обязательный для всех участников Игр тест на СOVID-19 оказался положительным. Таким же неутешительным оказался и контрольный тест", - говорится в сообщении пресс-службы организации.

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