Российская каратистка Чернышева не выступит на ОИ из-за коронавируса

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Федерация каратэ России сообщила о положительном тесте на коронавирус у члена сборной России Анны Чернышевой.

"Очень грустная новость пришла из Японии -наша каратистка Анна Чернышева не сможет выступить на Олимпиаде! Ее обязательный для всех участников Игр тест на СOVID-19 оказался положительным. Таким же неутешительным оказался и контрольный тест", - говорится в сообщении пресс-службы организации.