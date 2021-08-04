Грузинский тяжелоатлет Талахадзе выиграл ОИ, побив три мировых рекорда
Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Грузинский штангист Лаша Талахадзе стал олимпийским чемпионом в весовой категории свыше 109 кг.
Талахадзе по сумме лучших попыток в рывке и толчке показал результат 488 кг, что является новым мировым рекордом. Результаты в отдельных упражнениях (223 кг в рывке и 265 кг в толчке) также стали новыми мировыми рекордами.
Второе место занял иранец Али Давуди (441; 200+241). "Бронза" у сирийца Мана Асаада (424; 190+234).
Россияне не принимали участие в финальных соревнованиях.