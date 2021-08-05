Пять медалей завоевали россияне в очередной день Олимпиады

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали внесли в копилку сборной России отечественные спортсмены на Играх-2020 в Токио в четверг.

Обладателями наград высшего достоинства в отчетный соревновательный день стали боксер Альберт Батыргазиев (весовая категория до 57 кг) и борец вольного стиля Заур Угуев (до 57 кг).

Статус серебряного призера Олимпиады завоевала легкоатлетка Анжелика Сидорова в прыжках с шестом.

Бронзовыми призерами стали боксер Глеб Бакши (до 75 кг) и борец Артур Найфонов (до 86 кг).

Теперь в активе сборной России 58 медалей – 16 золотых, 22 серебряные и 20 бронзовых. С этими показателями команда вернулась на пятую строчку в общем зачете, опередив Великобританию (16, 18, 17).

На первом месте находится Китай (34, 24, 16), в пятерку лучших также входят США (29, 35, 27), Япония (22, 10, 14) и Австралия (17, 5, 19).

По общему числу наград Россия занимает третье место, уступая командам США (91) и Китая (74).

Между тем, за несколько дней до завершения (8 августа) Олимпиады-2020 сборная России превзошла свое достижение по числу медалей, завоеванных на предыдущих летних Играх, в Рио-де-Жанейро в 2016 году. В Бразилии российские олимпийцы заработали 56 медалей – 19 золотых, 17 серебряных и 20 бронзовых.