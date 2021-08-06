Четыре медали завоевали россияне в очередной день Олимпиады

Сборная России - пятая по количеству золотых медалей, третья - по общему числу наград

Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали заработали российские спортсмены на летних Олимпийских играх в Токио в пятницу.

Звание чемпиона Олимпиады в отчетный соревновательный день завоевал борец вольного стиля Заурбек Сидаков в весовой категории до 74 кг. Серебряным призером стал боксер Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг), бронзу завоевали боксер Зенфира Магомедалиева (до 75 кг) и велогонщицы Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская в трековой дисциплине "мэдисон".

К настоящему моменту сборная России заработала 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые медали, она находится на пятом месте в общем зачете.

Лидирует по-прежнему Китай (36, 26, 17), в первую пятерку также входят команды США (31, 36, 31), Японии (24, 11, 16) и Великобритании (24, 11, 16).

По общему числу наград команда России занимает третье место (62). На первой строчке находится сборная США (98), на второй – Китай (79).