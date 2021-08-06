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Женская сборная России по гандболу вышла в финал Олимпиады

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Гандболистки сборной России победили Норвегию и завоевали путевку в финал олимпийского турнира в Токио.

Результат встречи - 27:26 в пользу россиянок.

В финальном матче россиянки сыграют против сборной Франции. Норвегия встретится со Швецией в матче за третье место. Обе игры пройдут 8 августа.

Россия встречалась с Францией на групповом этапе, тогда россиянки оказались сильнее (28:27).

Сборная России является действующим олимпийским чемпионом, в финале Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро россиянки победили Францию.

Хроника 22 апреля – 06 августа 2021 годаНаши на Олимпиаде 2020 в Токио
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