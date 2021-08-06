Российские велогонщицы Хатунцева и Новолодская завоевали бронзу ОИ
Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Россиянки Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская стали бронзовыми призерами в олимпийских соревнованиях по велоспорту на треке в дисциплине "мэдисон".
Российские спортсменки набрали 26 очков, набранных на соответствующих отсеках.
Победу одержали представительницы Великобритании (78), "серебро" завоевали гонщицы из сборной Дании (35).
Это 61-я медаль в активе сборной России на летних Играх в Токио. В их число вошли 16 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые медали.