Южнокорейский канал извинился за условные обозначения стран на трансляции ОИ

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Южнокорейскому каналу MBC пришлось извиняться за краткие характеристики стран-участниц Олимпиады в Токио, предложенные во время трансляции церемонии открытия.

Как сообщает "Би-би-си", телеканал отреагировал на жалобы зрителей, которые сочли условные обозначения смехотворными и оскорбительными. В заявлении MBC подчеркивается, что авторы лишь хотели облегчить просмотр и понятно разъяснить телезрителям, какие страны принимают участие в Играх. Теперь же это решение признали "непростительной ошибкой".

Во время церемонии страны-участницы, чьи атлеты появлялись на экране, характеризовались небольшими картинками и текстом. Так Италию описали пиццей, Румынию - графом Дракулой, Норвегию - лососем.

They ran a picture of...Dracula alongside Team Romania last night. *facepalm* pic.twitter.com/7GYtZoo7iG — Hyunsu Yim (@hyunsuinseoul) July 24, 2021

Украина у редакторов южнокорейской трансляции ассоциировалась с Чернобылем, а Маршалловы острова - с "бывшим ядерным полигоном США".

Про Гаити было сказано, что это "страна с нестабильной политической ситуацией из-за недавнего убийства президента". Когда на стадион вышли спортсмены из Сирии, подпись гласила "гражданская война продолжается в этой стране уже 10 лет". Чад описали как "темное сердце Африки".

South Korean broadcaster MBC used images to "represent" each country during the #Tokyo2020 Opening Ceremony.



Italy: pizza

Norway: salmon

Haiti: upheaval

Ukraine: Chernobyl pic.twitter.com/KpUXATuZld — Raphael Rashid (@koryodynasty) July 23, 2021

Швецию авторы трансляции хотели охарактеризовать как "развитое социальное государство", но ошиблись в выборе иероглифа и написали "суп из бычьей крови".

Для MBС это не первый подобный скандал, во время трансляции открытия Олимпиады в Пекине в 2008 году канал описал Зимбабве как "страну с убийственной инфляцией".