Медведев победил Бублика и вышел во второй круг теннисного турнира на ОИ

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев завоевал путевку во второй круг олимпийского турнира в Токио в мужском одиночном разряде.

В субботу утром он нанес поражение представителю Казахстана Александру Бублику – 6:4, 7:6 (10:8). Продолжительность игры составила 1 час 41 минуту.

Оба спортсмена являются первыми ракетками в своих странах. При этом в мировом рейтинге Медведев располагается на второй строчке. Бублик, сменивший российское спортивное гражданство на казахское в 2016 году, занимает 40-е место.

В следующем круге Медведев сыграет с победителем пары Сумит Нагал (Индия) – Денис Истомин (Узбекистан).