Павлюченкова вышла во второй круг теннисного турнира
Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова завоевала путевку во второй круг Олимпиады-2020 в Токио.
В первом круге она нанесла поражение представительнице Италии Саре Эррани – 6:0, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 7 минут.
В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Павлюченкова занимает 18-е место, Эррани – 104-е.
В следующем круге россиянка сыграет с победительницей пары Анна-Лена Фридзам (Германия) – Хитер Уотсон (Великобритания).
"Интерфакс" ведет текстовую трансляцию соревновательного дня.