Первая ракетка мира Барти проиграла в первом круге Олимпиады

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Лидер мирового рейтинга в женском одиночном разряде австралийская теннисистка Эшли Барти лишилась шансов на медали Олимпиады-2020, проиграв уже в первом круге.

Турнирный путь ей преградила теннисистка из Испании Сара Соррибес-Тормо, занимающая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 48-е место. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу испанки. Спортсменки провели на корте 1 час 35 минут.

Барти является двукратной победительницей турниров Большого шлема в одиночном разряде (Roland Garros-2019 и Wimbledon-2021), один раз она смогла выиграть US Open (в 2018 году) – в парном разряде.

Соррибес-Тормо на турнирах Большого шлема в одиночном разряде дальше второго круга не проходила, в парном – дальше третьего.