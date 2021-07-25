Олимпиада TOKYO 2020

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Двукратный чемпион ОИ Маррей снялся с одиночного турнира Токио-2020

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Британский теннисист Энди Маррей принял решение сняться с олимпийского турнира Игр-2020 в Токио в одиночном разряде.

Как говорится в заявлении олимпийской сборной Великобритании, спортсмен сосредоточится на выступлении в парном разряде. По словам самого спортсмена, медицинский персонал рекомендовал ему не играть в обоих турнирах на ОИ, в связи с чем Маррей выразил свое разочарование.

34-летний Маррей является двукратным олимпийским чемпионом в мужском одиночном разряде. Также он девятикратный победитель турниров Большого шлема, при этом не покорился ему из них только Roland Garros.

Олимпиада-2020 теннис

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