Двукратный чемпион ОИ Маррей снялся с одиночного турнира Токио-2020

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Британский теннисист Энди Маррей принял решение сняться с олимпийского турнира Игр-2020 в Токио в одиночном разряде.

Как говорится в заявлении олимпийской сборной Великобритании, спортсмен сосредоточится на выступлении в парном разряде. По словам самого спортсмена, медицинский персонал рекомендовал ему не играть в обоих турнирах на ОИ, в связи с чем Маррей выразил свое разочарование.

34-летний Маррей является двукратным олимпийским чемпионом в мужском одиночном разряде. Также он девятикратный победитель турниров Большого шлема, при этом не покорился ему из них только Roland Garros.