Российский теннисист Хачанов вышел во второй круг ОИ в Токио
Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Россиянин Карен Хачанов добился пробился в состав теннисистов, которые выступят во второй круге олимпийского турнира в Токио.
В первом круге соревнования Хачанов нанес поражение представителю Японии Есихото Нисиоке – 3:6, 6:1, 6:2. Игра продолжалась 1 час 50 минут.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Хачанов занимает 25-е место, Нисиока – 55-е.
Следующим соперником российского спортсмена будет победитель пары Лукаш Клейн (Словакия) – Джеймс Дакворт (Австралия).