Олимпиада TOKYO 2020

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Япония увеличила отрыв от России в общем зачете после победы дзюдоиста

Сборная Японии занимает третье место, команда России - четвертое

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Японский дзюдоист Таканори Нагасе стал чемпионом Олимпиады-2020 в Токио, выиграв решающую схватку у представляющего Монголию Саида Моллаеи в весовой категории до 81 кг.

Обладателями бронзовой награды в данной весовой категории стали выступющий за Австрию Шамиль Борчашвили и бельгиец Маттиас Кассе.

Между тем, Япония благодаря Нагасе завоевала девятую золотую медаль на Играх в Токио, имеет также пять серебряных и семь бронзовых. Она занимает третье место в медальном зачете и по числу наград высшего достоинства увечила отрыв от России. У россиян пять золотых (а также семь серебряных и четыре бронзовые) медали.

Во главе медального зачета находится команда США (9, 5, 8), второе место занимает Китай (9, 5 7).

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