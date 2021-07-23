Российская лучница потеряла сознание на Олимпиаде из-за жары в Токио

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Российская лучница Светлана Гомбоева, потерявшая сознание во время олимпийской квалификации по стрельбе из лука, вернется к Играм после того, как восстановит здоровье, сообщил главный врач олимпийской команды Андрей Жолинский.

"Светлана сегодня почувствовал себя плохо в результате теплового, даже, скорее, солнечного удара во время проведения квалификационного раунда по стрельбе из лука. Причина понятна, на фоне высокой температуры (сейчас на солнце 38 градусов тепла) в совокупности с высокой влажностью мы получили такой результат", - приводит слова Жолинского пресс-служба Олимпийского комитета России.

"Сейчас она чувствует себя хорошо, отдыхает. Уверен, что такого больше не повторится. Мы скорректируем ее режим отдыха, водный режим, и она вернется к соревнованиям. Все нормально, она под присмотром", - добавил он.

Спортсменка потеряла сознание во время отборочного олимпийского соревнования по стрельбе из лука в Токио.

Торжественная церемония открытия летней Олимпиады 2020 года состоится в японской столице в пятницу.