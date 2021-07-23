Летние Олимпийские игры откроются в Токио

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - XXXII летние Олимпийские игры-2020 официально начнутся в пятницу в Токио. В этот день в столице Японии пройдет торжественная церемония открытия Олимпиады.

При этом квалификационные соревнования в ряде дисциплин начались уже 21 июля.

Изначально Игры должны были состояться в прошлом году, но их перенесли из-за пандемии коронавируса. По той же причине соревнования пройдут с существенными ограничениями. В первую очередь это коснется зрителей, они не смогут присутствовать на трибунах.

Сообщалось, что в Японии отмечается серьезный рост заболеваемости среди молодых людей, которые не прошли вакцинацию.

При этом в Токио до 22 августа действует режим чрезвычайной ситуации, на этот период приходятся Олимпийские игры, завершающиеся 8 августа. Болельщикам запрещено посещать все спортивные мероприятия в районе Токио, небольшие группы зрителей допустят только на избранные объекты.

Между тем в Японии полностью вакцинированы от коронавируса примерно 23% населения: несмотря на рост темпов вакцинации, считается, что этот уровень иммунизации недостаточен для защиты населения от вируса. Правительство и премьер-министр Японии Йосихидэ Суги подверглись критике за то, что поставили проведение Олимпийских игр превыше здоровья населения.

Российские олимпийцы

В окончательный состав Олимпийской команды России для участия в летней Олимпиаде в Токио включены 335 спортсменов – 150 мужчин и 185 женщин.

Флаг Олимпийского комитета России на церемонии открытия Игр 23 июля, как и анонсировалось, будут нести олимпийские чемпионы Софья Великая (фехтование) и Максим Михайлов (волейбол).

Больше всего спортсменов в команду делегировали Москва, Петербург, Московская область, Краснодарский край и Татарстан. Средний возраст олимпийцев - 27 лет. Самой молодой участнице Игр в Токио гимнастке Виктории Листуновой - 16 лет, самой опытной, Инессе Меркуловой (конный спорт) - 56.

Самой титулованной спортсменкой в этом составе является пятикратная Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина. На ее счету также 21 золотая медаль чемпионатов мира и 13 - чемпионатов Европы.

В церемонии открытия летней Олимпиады в Токио примут участие от 60 до 88 членов команды Олимпийского комитета России, сообщил ранее президент ОКР Станислав Поздняков. По его словам, 331 член российской делегации прибыл в Японию, из них 193 спортсмена. Он отметил, что в команде все здоровы, ковид-инфицированных среди российских спортсменов в Олимпийской деревне нет.

При этом глава ОКР выразил уверенность, что Олимпиаду не прервут из-за роста случаев заболевания коронавирусом.

Флаг и музыка для спортсменов

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынес решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). По решению CAS, российским спортсменам запрещено на два года выступать под своим флагом и с гимном на Олимпиадах и чемпионатах мира. Также Россия два года не сможет претендовать на проведение у себя крупных международных спортивных соревнований. Помимо этого, санкции коснулись российских чиновников.

В феврале 2021 года сообщалось, что в Токио российская команда выступит под флагом Олимпийского комитета России. Позднее Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил фрагмент из концерта для фортепьяно №1 Петра Чайковского в качестве замены гимна РФ.

Новые решения МОК

В преддверии старта ОИ в столице Японии проходила сессия МОК, в рамках которой был принят ряд решений. В частности, постоянное олимпийское признание получила Международная федерация самбо (ФИАС), представляющая вид спорта, который зародился в СССР. Кроме того, была выбрана столица летней Олимпиада-2032, ею стал австралийский Брисбен.

На Играх в Токио будут задействованы новые дисциплины: серфинг, каратэ, скейтбординг, спортивное скалолазание, брейк-данс.