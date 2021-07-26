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Российский тхэквондист Храмцов выиграл золото Олимпиады

Российский тхэквондист Храмцов выиграл золото Олимпиады
Российский тхэквондист Максим Храмцов (слева) и представитель Иордании Салеха аль-Шарабати
Фото: Maja Hitij/Getty Images

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Россиянин Максим Храмцов стал победителем летних Олимпийских игр-2020 в Токио, выиграв соревнования среди тхэквондистов в весовой категории до 80 кг. Это первое золото для российских спортсменов в тхэквондо.

В финале Храмцов оказался сильнее Салеха Эльшарабати из Иордании (20:9).

Бронзовыми призерами в данной весовой категории стали хорват Тони Канает и египтянин Сейф Иса.

Это четвертая награда высшего достоинства в копилке сборной России.

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