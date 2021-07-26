Российский тхэквондист Храмцов выиграл золото Олимпиады
Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Россиянин Максим Храмцов стал победителем летних Олимпийских игр-2020 в Токио, выиграв соревнования среди тхэквондистов в весовой категории до 80 кг. Это первое золото для российских спортсменов в тхэквондо.
В финале Храмцов оказался сильнее Салеха Эльшарабати из Иордании (20:9).
Бронзовыми призерами в данной весовой категории стали хорват Тони Канает и египтянин Сейф Иса.
Это четвертая награда высшего достоинства в копилке сборной России.
OURO PRA #ROC!!— Os Olímpicos (@osolimpicos) July 26, 2021
Maksim Khramtcov vence jordaniano por 20-9 na final do taekwondo 80kg e fatura o ouro!
2ª medalha da história da Jordânia.
Pódio
Maksim Khramtcov #ROC
Saleh Elsharabaty #JOR
Toni Kanaet #CRO
Seif Eissa #EGY#PodioTokyo2020 pic.twitter.com/c52bJmpe5p