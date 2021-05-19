Пелоси призвала объявить "политический бойкот" пекинской Олимпиаде

Спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси. Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси выступила с призывом к мировым лидерам отказаться от поездки на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине, мотивируя это нарушением в Китае прав человека, сообщил телеканал CNBC.

"Мы не можем действовать так, как будто в том, что Олимпийские игры пройдут в Китае, нет ничего плохого", - заявила Пелоси на слушаниях в Комиссии по правам человека Конгресса.

"Если вы будете сидеть на своих местах (в Пекине во время Игр - ИФ) в условиях продолжающегося геноцида, возникает вопрос: какое моральное право вы имеете говорить о правах человека в любом месте мира, если вы готовы выразить свое уважение китайскому правительству, когда оно совершает геноцид?", - обратилась к мировым лидерам американский законодатель.

Она подвергла критике финансовых спонсоров Олимпиады и подчеркнула: "Если мы не выступим против нарушений прав человека в Китае по коммерческим причинам, мы потеряем все моральные права выступать за права человека где бы то ни было".

Пелоси признала, что ее попытка объявить "дипломатический бойкот" Олимпиады в Пекине в 2008 году на фоне обострения обстановки в китайском Тибете не увенчалась успехом и она не уверена, прислушаются ли к ее предложению сейчас. В то же время спикер считает, что спортсмены должны иметь возможность участвовать в играх.