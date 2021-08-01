Представители МОК пообщались с Кристиной Тимановской в Токио

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Пресс-служба Международного олимпийского комитета сообщила в Twitter, что сотрудники МОК пообщались с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которую пытались отправить на родину одним из рейсов в воскресенье.

"Сегодня вечером МОК и организаторы Олимпиады в Токио непосредственно общались с Кристиной Тимановской", - говорится в сообщении пресс-службы. Там также говорится о том, что "Кристина чувствует себя в безопасности".

В МОК пообещали обсудить произошедшее с властями и принять решение о дальнейших шагах в отношении белорусской спортсменки.

Как сообщалось, Тимановская оказалась в центре скандала после того, как раскритиковала чиновников за то, что ее без каких бы то ни было обсуждений со спортсменкой решили включить в эстафету 4 по 400 метров. НОК Белоруссии позже отозвал заявку на участие спортсменки в Олимпиаде "в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки". Тимановская была заявлена на участие в забегах на 200 м и в эстафете 4х400 м.

Оппозиционный Белорусский фонд спортивной солидарности сообщил в воскресенье, что Тимановскую "насильно вывозят из Токио", ее привезли в аэропорт. Позже фонд сообщил о том, что "глава европейских Олимпийских комитетов Спирос Капралос потребовал от Международного Олимпийского Комитета немедленного вмешательства в инцидент с депортацией Тимановской".

"Сейчас Кристина находится под защитой полиции", - заявили в фонде.

Тимановскую решили включить в состав эстафетной команды после того, как три белорусские легкоатлетки не были допущены к участию в Олимпийских играх. Это прыгунья в высоту Мария Жодик и две бегуньи - Анна Михайлова и Кристина Мулярчик.