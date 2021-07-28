Сборная Аргентины по футболу не смогла пробиться в плей-офф Олимпиады

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Футболисты олимпийской сборной Аргентины лишились шансов на медали Игр-2020 в Токио, заняв третье место в своей группе.

В заключительном третьем туре основного этапа аргентинцы сыграли вничью с Испанией – 1:1. В итоге на ее счету по одной победе, ничьей и поражению. Команда набрала 4 очка и заняла третье место в своей группе.

Помимо Аргентины, из группы С в плей-офф не смогла выйти Австралии (3 очка), в следующий круг удалось выйти Испании (5) и Египту (4).

По итогам группового этапа сформировался состав четвертьфинальных пар: Япония – Новая – Зеландия, Испания – Кот-д"Ивуар, Южная Корея – Мексика, Бразилия – Египет.

В олимпийском турнире по футболу могут принимать участие игроки не старше 23 лет, для трех спортсменов каждой из команд делается исключение.

В 2008 году олимпийским чемпионом в составе сборной Аргентины стал, в частности, Лионель Месси.

Сборная России ни разу не участвовала на футбольных турнирах в рамках Олимпиад. Сборная СССР выигрывала Олимпиады дважды – в 1956 и 1988 годы.