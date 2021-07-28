Олимпиада TOKYO 2020

спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
НовостиНашиРасписаниеМедалиФотоОнлайны Весь спорт
Поиск

Сборная Аргентины по футболу не смогла пробиться в плей-офф Олимпиады

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Футболисты олимпийской сборной Аргентины лишились шансов на медали Игр-2020 в Токио, заняв третье место в своей группе.

В заключительном третьем туре основного этапа аргентинцы сыграли вничью с Испанией – 1:1. В итоге на ее счету по одной победе, ничьей и поражению. Команда набрала 4 очка и заняла третье место в своей группе.

Помимо Аргентины, из группы С в плей-офф не смогла выйти Австралии (3 очка), в следующий круг удалось выйти Испании (5) и Египту (4).

По итогам группового этапа сформировался состав четвертьфинальных пар: Япония – Новая – Зеландия, Испания – Кот-д"Ивуар, Южная Корея – Мексика, Бразилия – Египет.

В олимпийском турнире по футболу могут принимать участие игроки не старше 23 лет, для трех спортсменов каждой из команд делается исключение.

В 2008 году олимпийским чемпионом в составе сборной Аргентины стал, в частности, Лионель Месси.

Сборная России ни разу не участвовала на футбольных турнирах в рамках Олимпиад. Сборная СССР выигрывала Олимпиады дважды – в 1956 и 1988 годы.

Олимпиада-2020

Новости по теме

Олимпиада Tokyo 2020

Пять медалей завоевали россияне в очередной день Олимпиады

Пять медалей завоевали россияне в очередной день Олимпиады

Сборная России по волейболу победила Бразилию

Мужская сборная России по баскетболу 3х3 завоевала серебро

Женская сборная России по баскетболу 3х3 стала серебряным призером

Российский гимнаст Нагорный завоевал бронзу ОИ-2020 в личном многоборье

Российский гимнаст Нагорный завоевал бронзу ОИ-2020 в личном многоборье

Российская дзюдоистка Таймазова выиграла бронзу Олимпиады

Женская сборная России по баскетболу 3х3 вслед за мужской вышла в финал

Сборная России по баскетболу 3х3 вышла в финал

Кузнецов и Шлейхер заняли последнее место в прыжках в воду с трамплина

Павлюченкова проиграла в четвертьфинале теннисного турнира

Павлюченкова проиграла в четвертьфинале теннисного турнира

Фотогалереи

Олимпиада-2020 в Токио
14

Олимпиада-2020 в Токио

Открытие Олимпиады-2020 в Токио
15

Открытие Олимпиады-2020 в Токио

Токио в преддверии Олимпиады
11

Токио в преддверии Олимпиады

Новости спорта

Карякин проиграл Шенкленду первую партию в четвертьфинале Кубка мира по шахматам

Пять медалей завоевали россияне в очередной день Олимпиады

Пять медалей завоевали россияне в очередной день Олимпиады

Сборная России по волейболу победила Бразилию

Мужская сборная России по баскетболу 3х3 завоевала серебро

Женская сборная России по баскетболу 3х3 стала серебряным призером

Российский гимнаст Нагорный завоевал бронзу ОИ-2020 в личном многоборье

Российский гимнаст Нагорный завоевал бронзу ОИ-2020 в личном многоборье

Власти Токио выявили самый высокий с начала пандемии прирост случаев COVID-19

Власти Токио выявили самый высокий с начала пандемии прирост случаев COVID-19

Российская дзюдоистка Таймазова выиграла бронзу Олимпиады

Женская сборная России по баскетболу 3х3 вслед за мужской вышла в финал

Сборная России по баскетболу 3х3 вышла в финал

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cqafb', p2: 'emwl', puid6: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsScroll');