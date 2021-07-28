Олимпиада TOKYO 2020

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Олимпиада. 28 июля. Онлайн

В Токио проходит очередной соревновательный день Игр в Токио

Олимпиада. 28 июля. Онлайн
Даниил Медведев
Фото: Dimitris Isevidis/Anadolu Agency via Getty Images

05:53

Что касается пловчихи Кирпичниковой, в финал она отобралась с пятым временем

05:50

В 6:30 (ориентировочно) - матч россиянина Карена Хачанова против аргентинца Диего Шварцмана

05:50

К слову, расписание матчей среди мужчин на сегодня выглядит так

05:47

Даниил Медведев выиграл первый сет матча против итальянца Фабио Фоньини - 6:2!

05:46

В 5:54 (а не 5:45) пройдет финальный заплыв с участием Кирпичниковой

05:33

4:1 по геймам ведет сейчас российский теннисист

05:20

Медведев и Фоньини ранее встречались в официальных матчах четыре раза. Счет по победам - 3:1 в пользу россиянина

05:17

Медведев ударно начал матч против Фоньини. Выиграл и чужую и свою подачи, в первом сете ведет со счетом 2:0

05:17

05:16

05:04

Также проходит серия финальных заплывов в плавании. В 5:45 должен пройти женский заплыв на 1500 м вольным стилем с участием россиянки Анастасии Кирпичниковой. Имеется смысл отложить поездку на дачу

05:00

Сейчас уже разыгрываются комплекты наград в академической гребле. Мужская сборная Нидерландов и женская сборная Китая установили мировые рекорды в определенных дисциплинах. Я тоже так хочу!

04:58

В рейтинге мировой Ассоциации теннисистов-профессионалов Медведев занимает второе место. Ориентировочно через несколько минут должен стартовать матча третьего круга олимпийского турнира против итальянского спортсмена Фабио Фоньини - 31-й ракетки мира

04:56

Это было вчера

04:51

Сегодня не только будет разыграно большое количество медалей, но и пройдет ряд матчей предварительных турниров. Например, с участием первой ракетки России теннисиста Даниила Медведева, которого вы должны сейчас видеть на заглавном фото!

04:47

Мы начинаем текстовую трансляцию очередного соревновательного дня Олимпиады-2020!

04:45

Здравствуйте, уважаемые любители спорта!

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