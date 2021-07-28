Олимпиада. 28 июля. Онлайн
В Токио проходит очередной соревновательный день Игр в Токио
Что касается пловчихи Кирпичниковой, в финал она отобралась с пятым временем
В 6:30 (ориентировочно) - матч россиянина Карена Хачанова против аргентинца Диего Шварцмана
К слову, расписание матчей среди мужчин на сегодня выглядит так
???? Djokovic v. Davidovich Fokina ????— ATP Tour (@atptour) July 27, 2021
???? Ivashka v. Nishikori ????
???? Zverev v. Basilashvili ????
???? Chardy v. Broady ????
???? Schwartzman v. Khachanov ????
???? Humbert v. Tsitsipas ????
???? Carreno Busta v. Koepfer ????
???? Fognini v. Medvedev ????
Who wins from here?#Tokyo2020 #Olympics #Tennis
Даниил Медведев выиграл первый сет матча против итальянца Фабио Фоньини - 6:2!
В 5:54 (а не 5:45) пройдет финальный заплыв с участием Кирпичниковой
4:1 по геймам ведет сейчас российский теннисист
Медведев и Фоньини ранее встречались в официальных матчах четыре раза. Счет по победам - 3:1 в пользу россиянина
Медведев ударно начал матч против Фоньини. Выиграл и чужую и свою подачи, в первом сете ведет со счетом 2:0
Олимпийские игры. Академическая гребля, парные четвёрки (ж).— Олимпийские игры (@Olympic) July 28, 2021
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И снова мировой рекорд в академической гребле! На этот раз команда Китая не оставила шансов соперницам.
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?? Китай
?? Польша
?? Австралия
?#Olympics #Tokyo2020 pic.twitter.com/4wNgMN1Tj1
Три золотые медали завоевали россияне на Олимпиаде во вторник— Интерфакс (@interfax_news) July 27, 2021
https://t.co/O99IoPZm7R
Также проходит серия финальных заплывов в плавании. В 5:45 должен пройти женский заплыв на 1500 м вольным стилем с участием россиянки Анастасии Кирпичниковой. Имеется смысл отложить поездку на дачу
Сейчас уже разыгрываются комплекты наград в академической гребле. Мужская сборная Нидерландов и женская сборная Китая установили мировые рекорды в определенных дисциплинах. Я тоже так хочу!
В рейтинге мировой Ассоциации теннисистов-профессионалов Медведев занимает второе место. Ориентировочно через несколько минут должен стартовать матча третьего круга олимпийского турнира против итальянского спортсмена Фабио Фоньини - 31-й ракетки мира
Это было вчера
Три золотые медали завоевали россияне на Олимпиаде во вторник— Интерфакс (@interfax_news) July 27, 2021
https://t.co/O99IoPZm7R
Сегодня не только будет разыграно большое количество медалей, но и пройдет ряд матчей предварительных турниров. Например, с участием первой ракетки России теннисиста Даниила Медведева, которого вы должны сейчас видеть на заглавном фото!
Мы начинаем текстовую трансляцию очередного соревновательного дня Олимпиады-2020!
Здравствуйте, уважаемые любители спорта!