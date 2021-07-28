Даниилу Медведеву едва не стало плохо во время матча с Фабио Фоньини

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что обращался к медикам во время матча третьего круга олимпийского турнира в Токио против итальянца Фабио Фоньини из-за проблем с диафрагмой.

"Заблокировалась диафрагма в первом сете, поэтому брал медицинскую помощь. Дышать было тяжело, поэтому вызвал физио, чтобы он помог, иначе было бы тяжело играть", - приводит слова Медведева "Матч ТВ".

"Играть было всё равно тяжело. Это был самый жаркий, самый влажный день за всё время, что я тут. Каким-то чудом выиграл. Надеялся на чудо, оно случилось. Если бы это была не Олимпиада и я играл бы не за страну, не знал, что люди смотрят, болеют... Было бы стыдно проиграть", - подчеркнул спортсмен.

Он также уточнил, что похожая проблема с самочувствием в жаркую погоду у него возникает неоднократно.

"Что касается опять же ситуации с диафрагмой, то это не травма, у меня бывает такое, когда очень жарко. Ничего приятного, но это такая вещь, которая проходит за час после матча", - заявил 25-летний Медведев.

Как сообщалось, Медведев в матче третьего круга выиграл у Фоньини со счетом 6:2, 3:6, 6:2. По ходу игры россиянину неоднократно пришлось обращаться к врачам.