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Пять медалей завоевали россияне в очередной день Олимпиады

Пять медалей завоевали россияне в очередной день Олимпиады
Пловцы Иван Гирев, Мартин Малютин, Михаил Довгалюк и Евгений Рылов
Фото: Tom Pennington/Getty Images

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Три серебряные и две бронзовые медали завоевали российские спортсмены в среду.

Серебряными призерами стали пловцы Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов, Михаил Довгалюк, в составе российской команды финишировавшие вторыми в эстафете 4х200 м вольным стилем. Также награду данного достоинства заработали женская и мужская сборные России по баскетболу 3х3, проигравшие финалы командам США и Латвии соответственно.

Бронзовую медаль завоевали дзюдоистка Мадина Таймазова в весовой категории до 70 кг и спортивный гимнаст Никита Нагорный в личном многоборье.

Теперь в активе сборной России 23 медали - 7 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых. С этими показателями команда продолжает удерживать четвертое место в медальном зачете.

Во главе зачета находится Япония (13, 4, 5), в тройку лучших также входят Китай (12, 6, 9) и США (11, 11, 9).

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию очередного соревновательного дня.

Российские триумфаторы Олимпиады-2020

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Женская сборная России впервые выиграла золото ОИ в командном многоборье. Команда, в составе которой выступили Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова, набрала 169,28 балла. Россиянин Максим Храмцов стал победителем летних Олимпийских игр-2020 в Токио, выиграв соревнования среди тхэквондистов в весовой категории до 80 кгРоссийский пловец Евгений Рылов финишировал первым в финальном заплыве на 100 м на спине. Он завоевал золотую медаль, преодолев дистанцию с новым рекордом Европы – 51,98 секунды.Российская саблистка София Позднякова завоевала золото ОИ. В финале она победила свою соотечественницу Софью Великую.Мужская сборная России по спортивной гимнастике победила в командном турнире в многоборье. Россияне Никита Нагорный, Давид Белявский, Денис Аблязин и Артур Далалоян заработали 262,500 балла.Виталина Бацарашкина принесла России первую золотую медаль ОИ-2020. Россиянка заняла первое место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, установив олимпийский рекорд.Россиянин Владислав Ларин выиграл золотую медаль олимпийского турнира по тхэквондо в весовой категории свыше 80 кг
Женская сборная России впервые выиграла золото ОИ в командном многоборье. Команда, в составе которой выступили Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова, набрала 169,28 балла.
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