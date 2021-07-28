Пять медалей завоевали россияне в очередной день Олимпиады

Пловцы Иван Гирев, Мартин Малютин, Михаил Довгалюк и Евгений Рылов Фото: Tom Pennington/Getty Images

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Три серебряные и две бронзовые медали завоевали российские спортсмены в среду.

Серебряными призерами стали пловцы Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов, Михаил Довгалюк, в составе российской команды финишировавшие вторыми в эстафете 4х200 м вольным стилем. Также награду данного достоинства заработали женская и мужская сборные России по баскетболу 3х3, проигравшие финалы командам США и Латвии соответственно.

Бронзовую медаль завоевали дзюдоистка Мадина Таймазова в весовой категории до 70 кг и спортивный гимнаст Никита Нагорный в личном многоборье.

Теперь в активе сборной России 23 медали - 7 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых. С этими показателями команда продолжает удерживать четвертое место в медальном зачете.

Во главе зачета находится Япония (13, 4, 5), в тройку лучших также входят Китай (12, 6, 9) и США (11, 11, 9).

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию очередного соревновательного дня.