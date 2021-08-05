Российский боксер Бакши стал бронзовым призером ОИ

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Россиянин Глеб Бакши завоевал бронзу летних Олимпийских игр в Токио в соревновании боксеров в весовой категории до 75 кг.

В полуфинале он потерпел поражение от бразильца Эберта Соузы. Поскольку бои за третье место в олимпийских турнирах по боксу не проводятся, проигравший в полуфинале автоматически становится бронзовым призером.

Это 54-я медаль в активе сборной России на Олимпиаде, спортсмены заработали 14 золотых, 21 серебряную и 19 бронзовых наград.