Олимпиада TOKYO 2020

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Тренер российских синхронисток не сочла за диверсию сбой музыки на их выступлении

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская считает, что неполадки с музыкальным сопровождением выступления россиянок на ОИ в Токио является следствием человеческого фактора, но это могло сказаться на результате.

"В дуэте выступают две спортсменки, они уже настолько опытные и все это случилось "на суше", до того, как они прыгнули в воду. В группе все могло быть по-другому, у нас там восемь человек, для двоих это была первая Олимпиада, они могли растеряться". - заявила Покровская на пресс-конференции в пятницу.

"Конечно, это никакая не диверсия, это мгновенная невнимательность и головотяпство", - добавила она.

Во время квалификационного турнира на Олимпиаде во время выступления дуэта синхронисток Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко произошел сбой при воспроизведении музыкальной композиции. В результате и россиянкам пришлось заново начать свою программу. В итоге они завоевали награду высшего достоинства.

Олимпиада-2020 синхронное плавание

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