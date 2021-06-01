В Японии начали вакцинировать участников летней Олимпиады

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Японии во вторник приступили к вакцинированию спортсменов, которые будут принимать участие в Олимпийских играх в Токио, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на японский НОК.

В комитете указали, что в первый день прививку от коронавируса сделали около 200 атлетов.

К вакцинации спортсменов в Японии приступили после того, как лишь 2-3% общего населения страны получили обе дозы прививки от COVID-19.

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что к началу Олимпиаду будут вакцинированы не менее 75% участников соревнований, которые будут жить в олимпийской деревне.

Как сообщалось, компании Pfizer и BioNTech объявили, что безвозмездно передадут МОК дозы своей вакцины от COVID-19 для иммунизации тех участников Олимпиады в Токио, которые этого захотят.

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса их пришлось перенести на нынешний год. В итоге проведение Олимпиады запланировано на 23 июля - 8 августа, Паралимпиады - на 24 августа - 5 сентября.