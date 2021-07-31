Россиянки заработали серебро и бронзу в стрельбе
Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Россиянка Юлия Зыкова стала серебряным призером Олимпиады в стрельбе из винтовки из трех положений с 50 м.
Она набрала 461,9 балла.
Бронзовую медаль заработала еще одна представительница России, Юлия Каримова (450,3).
Золото завоевала Нина Кристен из Швейцарии. Она установила олимпийский рекорд – 463,9 балла.
В активе сборной России теперь 36 медалей – 10 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых.
Спортсменки стреляли с колена, лежа и стоя.
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