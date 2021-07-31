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Стрельба06:00Женщины, Финал  Швейцария Россия РоссияПодробнее

Российские саблистки выиграли золото в командном турнире

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Женская сборная России по фехтованию стала победителем Олимпиады, выиграв командный турнир на саблях.

В финале россиянки со счетом 45:41 нанесли поражение команде Франции.

За сборную России в этом турнире выступили Ольга Никитина, Софья Великая и София Позднякова.

Бронзовым призером в этой дисциплине стала команда Южной Кореи, выигравшая в матче за третье место у соперниц из сборной Италии - 45:42.

Это 11-я награда высшего достоинства, завоеванная россиянами на Играх-2020 в Токио. Помимо этого, на счету отечественной команды 15 золотых и 11 бронзовых медалей.

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