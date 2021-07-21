Девять сборных закончили подготовку к летней Олимпиаде в Приморье

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Девять олимпийских сборных закончили подготовку к летней Олимпиаде - семь из них уже вылетели из Владивостока в Токио, сообщает в среду пресс-служба регионального правительства.

"Завершили подготовку в крае и улетели в Токио сборные по стендовой и пулевой стрельбе, баскетболу 3х3 (мужская и женская), стрельбе из лука, боксу (мужчины), водному поло и бадминтону. В среду, 21 июля, в Японию отправляются сборные России по триатлону и дзюдо", - говорится в сообщении.

Команды по плаванию и дзюдо отправятся в Токио 22 июля.

Директор центра спортивной подготовки Приморья Денис Русинов заявил, что сборная по водному поло планирует и в дальнейшем тренироваться и готовиться к соревнованиям в регионе. Он отметил, что в 2022 году в Японии состоится чемпионат по водным видам спорта. Тренер женской сборной России по водному поло Андрей Белофастов от лица всей команды поблагодарил Приморье за теплый прием и отметил, что в регионе созданы хорошие условия. Он подчеркнул, что из-за разницы в часовых поясах адаптация проходит непросто.

Как сообщалось, в Приморском крае начали подготовку к летним Олимпийским играм 20 российских сборных команд. Кроме того, готовиться к соревнованиям в регионе будет сборная Узбекистана по плаванию и сборная Белоруссии по боксу.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Изначально игры должны были пройти в 2020 году, однако были перенесены из-за пандемии коронавируса.