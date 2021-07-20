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Глава оргкомитета Олимпиады в Токио не исключил риск ее отмены в последний момент

Глава оргкомитета Олимпиады в Токио не исключил риск ее отмены в последний момент
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Глава оргкомитета Олимпиады в Токио Тосиро Муто не исключает возможность отмены игр в последнею минуту, если количество случаев заражения коронавирусом COVID-19 продолжит расти, сообщает Sky News.

"Мы не можем предвидеть, что будет с количеством случаев коронавируса. Мы продолжим обсуждение в случае резкого всплеска заболеваемости, - сказал Муто во вторник, - Мы согласились, что, исходя из ситуации с коронавирусом, мы проведем консультации... Если ситуация накалится, мы будем думать, что предпринять", - сказал он. При этом западные СМИ отмечают, что глава оргкомитета не стал заверять, что риск отмены Игр равен нулю.

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По заявлению организаторов Олимпиады, с 1 июля было зарегистрировано 68 случаев заражения COVID-19 среди людей, аккредитованных для участия в играх. Несколько спонсоров игр отказались от участия в церемонии открытия, которая должна пройти в эту пятницу.

Олимпиада запланирована на период с 23 июля по 8 августа 2021 года. В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в стране, наибольшая часть спортивных мероприятий пройдет без зрителей, в том числе местных.

За весь период пандемии в Японии было зарегистрировано около 844 тыс. случаев заражения коронавирусом и более 15 тыс. смертей от заболевания.

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