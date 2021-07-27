Олимпиада. 27 июля. Онлайн
22 комплекта наград будет разыграно в очередной день ОИ в Токио
Ефимова и Чикунова остались без медалей в своем заплыве
У Рылова - новый рекорд Европы: 51,98 секунды
Они опередили действующего обладателя мирового и олимпийского рекордов (51,85) американца Райана Мерфи, который стал третьим!
Хотел сделать сюрприз, и он удался!
Россияне Рылов и Колесников завоевали золото и серебро в заплыве на спине на 100 м!!!
Но сейчас завершилась 200-метровка вольным стилем у пловцов-мужчин. Наш Мартин Малютин финишировал пятым. Первым стал британец Том Дин.
Примерно в 5:17 начнется финальный заплыв среди женщин на 100 м брассом. В нем примут участие сразу две россиянки - Юлия Ефимова (на заглавном фото она в розовом купальнике) и Евгения Чикунова
Небольшая (маааленькая такая) разблюдовка по вчерашнему продуктивному дню сборной России
Три золотые медали завоевали россияне в очередной день Олимпиады— Интерфакс (@interfax_news) July 26, 2021
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Поздравим наших волейболисток: они выиграли у Аргентины (3-0 по партиям), одержав первую победы на нынешнем олимпийском турнире
Финал запланирован на 5:37 по московскому времени
Сегодня будет разыграно 22 комплекта наград и одна из наград гарантированно достанется России уже в ближайший час: в финал соревнований в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте вышли россияне Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов. Они там поборются с представителями Китая. Минимум будет серебро. Но наши амбиции-то - золотоые
Мы начинаем текстовую трансляцию с очередного соревновательного дня Игр в Токио!
Здравствуйте, уважаемые любители спорта!