Олимпиада TOKYO 2020

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Олимпиада. 27 июля. Онлайн

22 комплекта наград будет разыграно в очередной день ОИ в Токио

Олимпиада. 27 июля. Онлайн
Олимпиада. 27 июля. Онлайн
Фото: Zuma/ТАСС

05:31

Ефимова и Чикунова остались без медалей в своем заплыве

05:28

У Рылова - новый рекорд Европы: 51,98 секунды

05:27

Они опередили действующего обладателя мирового и олимпийского рекордов (51,85) американца Райана Мерфи, который стал третьим!

05:26

Хотел сделать сюрприз, и он удался!

Россияне Рылов и Колесников завоевали золото и серебро в заплыве на спине на 100 м!!!

04:59

Но сейчас завершилась 200-метровка вольным стилем у пловцов-мужчин. Наш Мартин Малютин финишировал пятым. Первым стал британец Том Дин.

04:56

Примерно в 5:17 начнется финальный заплыв среди женщин на 100 м брассом. В нем примут участие сразу две россиянки - Юлия Ефимова (на заглавном фото она в розовом купальнике) и Евгения Чикунова

04:53

Небольшая (маааленькая такая) разблюдовка по вчерашнему продуктивному дню сборной России

04:40

Поздравим наших волейболисток: они выиграли у Аргентины (3-0 по партиям), одержав первую победы на нынешнем олимпийском турнире

04:38

Финал запланирован на 5:37 по московскому времени

04:34

Сегодня будет разыграно 22 комплекта наград и одна из наград гарантированно достанется России уже в ближайший час: в финал соревнований в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте вышли россияне Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов. Они там поборются с представителями Китая. Минимум будет серебро. Но наши амбиции-то - золотоые

04:34

Мы начинаем текстовую трансляцию с очередного соревновательного дня Игр в Токио!

04:33

Здравствуйте, уважаемые любители спорта!

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