Олимпиада. 27 июля. Онлайн

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Сегодня будет разыграно 22 комплекта наград и одна из наград гарантированно достанется России уже в ближайший час: в финал соревнований в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте вышли россияне Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов. Они там поборются с представителями Китая. Минимум будет серебро. Но наши амбиции-то - золотоые