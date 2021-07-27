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Российские волейболистки победили сборную Аргентины

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Женская сборная России по волейболу нанесла поражение соперницам из команды Аргентины в матче группового этапа летней Олимпиады-2020 в Токио.

Результат встречи – 3:0 (25:19, 25:15, 25:13) в пользу россиянок.

Для российской команды это первая победа на турнире. В предыдущем, первом матче она со счетом 0:3 по партиям уступила Италии.

В двух матчах сборная России набрала 3 очка и занимает четвертое место в группе В. Аргентина – на последнем, шестом месте – 0 баллов в двух матчах. Для выхода в плей-офф нужно занять место не ниже четвертого.

Ближайший матч сборной России ожидается 29 июля, когда она сыграет с Китаем.

Хроника 22 апреля – 27 июля 2021 годаНаши на Олимпиаде 2020 в Токио
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