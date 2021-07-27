Россияне завоевали бронзу ОИ в стрельбе из пневматической винтовки в миксте

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Россияне Юлия Каримова и Сергей Каменский стали бронзовыми призерами Олимпиады-2020 в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте.

В борьбе за третье место российские стрелки оказались сильнее соперников из Южной Кореи Квон Ын Чи и Нам Тхэ Ен - 17:9.

За золото позднее во вторник будут сражаться спортсмены из Китая и США.

Общее число медалей, завоеванных россиянами со старта Игр, достигло 16: 5 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые.