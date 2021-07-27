Три золотые медали завоевали россияне на Олимпиаде во вторник

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Шесть медалей, включая три золотые, две серебряные и одну бронзовую, завоевали российские спортсмены в очередной соревновательный день летних Олимпийских игр в Токио.

Обладателями наград высшего достоинства стали пловец Евгений Рылов, финишировавший первым на 100 на спине, гимнастки Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова, победившие в командном многоборье, и тхэквондист Владислав Ларин, ставший триумфатором в весовой категории свыше 80 кг.

Серебряными медалистами стали пловец Климент Колесников (100 м на спине), а также Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов, показавшие второй результат в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте.

Бронзовую медаль завоевали Юлия Каримова и Сергей Каменский в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте.

В активе сборной России теперь семь золотых, семь серебряных и четыре бронзовые медали. С этими показателями она занимает четвертое место в медальном зачете.

Во главе зачета находится Япония (10, 3, 5), в тройку лучших также входят США (9, 8, 8) и Китай (9, 5, 7).