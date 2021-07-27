Россияне Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро в стрельбе из пистолета

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Россияне Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов стали серебряными призерами летних Олимпийских игр в Токио в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте.

В финале они уступили представителям Китая Цзян Жаньсинь и Пан Вэй со счетом 14:16.

Бронзовыми призерами стали украинцы Алена Костевич и Олег Омельчук.

Стрельба из пневматического пистолета с 10 м в миксте включена в олимпийскую программу впервые.

Теперь в активе сборной России 5 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовые медали на Олимпиаде-2020. При этом одну из наград высшего достоинства ранее в Токио завоевала Бацарашкина в индивидуальном турнире.