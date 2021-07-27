Россияне Рылов и Колесников завоевали золото и серебро в плавании

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Российский пловец Евгений Рылов финишировал первым в финальном заплыве на 100 м на спине на Олимпиаде в Токио.

Он завоевал золотую медаль, преодолев дистанцию с новым рекордом Европы – 51,98 секунды.

Обладателем серебряной медали стал еще один россиянин, Климент Колесников. Он уступил своему соотечественнику 0,02 секунды.

"Бронзу" завоевал действующий обладатель мирового и олимпийского рекордов (51,85) американец Райан Мерфи. Он уступил Рылову 0,58 секунды.

Теперь в активе сборной России на Олимпиаде в Токио 5 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые медали.