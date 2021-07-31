Олимпиада TOKYO 2020

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Российские гандболистки победили Францию и вышли в плей-офф

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Сборная России нанесла поражение команде Франции в матче женского гандбольного турнира на летней Олимпиаде в Токио.

Результат встречи – 28:27 (15:17) в пользу россиянок.

Это вторая победа сборной России на турнире, также на ее счету по одной ничьей и поражению. Набрав пять очков, команда завоевала путевку в плей-офф.

Франция занимает пятое место в группе (3 очка) и рискует не попасть в следующую стадию турнира.

Сборной России на групповом этапе осталось сыграть с Испанией (матч пройдет 2 августа).

Российская команда является действующим олимпийским чемпионом.

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Женская сборная России впервые выиграла золото ОИ в командном многоборье. Команда, в составе которой выступили Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова, набрала 169,28 балла. Российский пловец Евгений Рылов стал двукратным олимпийским чемпионом. Он завоевал золотую медаль в финальных заплывах на 100 и на 200 метров на спине.Мужская сборная России по спортивной гимнастике победила в командном турнире в многоборье. Россияне Никита Нагорный, Давид Белявский, Денис Аблязин и Артур Далалоян заработали 262,500 балла.Российская саблистка София Позднякова завоевала золото ОИ. В финале она победила свою соотечественницу Софью Великую.Россиянин Максим Храмцов стал победителем летних Олимпийских игр-2020 в Токио, выиграв соревнования среди тхэквондистов в весовой категории до 80 кгВиталина Бацарашкина принесла России первую золотую медаль ОИ-2020. Россиянка заняла первое место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, установив олимпийский рекорд.Россиянин Владислав Ларин выиграл золотую медаль олимпийского турнира по тхэквондо в весовой категории свыше 80 кгЖенская сборная России по фехтованию победила Францию в финале командного турнира. Цвета российской команды в этом матче защищали Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова.
Женская сборная России впервые выиграла золото ОИ в командном многоборье. Команда, в составе которой выступили Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова, набрала 169,28 балла.
Хроника 22 апреля – 31 июля 2021 годаНаши на Олимпиаде 2020 в Токио
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