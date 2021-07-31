Российские гандболистки победили Францию и вышли в плей-офф

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Сборная России нанесла поражение команде Франции в матче женского гандбольного турнира на летней Олимпиаде в Токио.

Результат встречи – 28:27 (15:17) в пользу россиянок.

Это вторая победа сборной России на турнире, также на ее счету по одной ничьей и поражению. Набрав пять очков, команда завоевала путевку в плей-офф.

Франция занимает пятое место в группе (3 очка) и рискует не попасть в следующую стадию турнира.

Сборной России на групповом этапе осталось сыграть с Испанией (матч пройдет 2 августа).

Российская команда является действующим олимпийским чемпионом.