Российский боксер Магомедалиева вышла в полуфинал и гарантировала себе медаль
Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Россиянка Зенфира Магомедалиева победила представительницу Мозамбика Ради Грамане в четвертьфинале боксерского турнира Олимпиады в весовой категории до 75 кг.
Магомедалиева вышла в полуфинал. В связи с тем, что матчи за третье место в турнире боксеров на Олимпиадах не проводятся, проигравшие в полуфиналах спортсмены признаются бронзовыми призерами.
Таким образом, россиянка обеспечила себе место на пьедестале почета.