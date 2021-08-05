Олимпиада TOKYO 2020

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Олимпиада. 5 августа. Онлайн

28 комплектов наград будет разыграно на Олимпийских играх в четверг

Олимпиада. 5 августа. Онлайн
Олимпиада. 5 августа. Онлайн
Фото: Imago/ТАСС

08:08

2:3 - пропускаем атаку

08:02

Есть! 25:21! Счет по партиям - 1:1!

08:01

Одно очко осталось набрать в партии. Но соперник не сдается

08:01

24:21

08:00

24:20. Но все в наших руках!

07:59

24:19 - пять сетболов у россиян!

07:59

23:18 - Яковлев результативно подключился к атаке, прошиб блок бразильцев!

07:58

22:17!

07:57

Либеро бразильской сборной Тайлес не смог справиться с выстрелом Михайлова - 21:17

07:55

20:16 - вполне себе хороший задел, чтобы без вызывающих ошибки нервов довести дело в партии до конца

07:54

19:15. Улыбаюсь от радости

07:53

17:15 - мы пока еще впереди. Но бразильцы за последнее время вновь сделали на шаг больше

07:52

17:14 - обменялись удачными комбинациями соперники

07:50

16:13. Тайм-аут берет российская команда. Надеюсь, удастся коллективно исправить недочеты

07:50

16:12. Преимущество в семь очков было у России, но Бразилия потихоньку приходит в себя

07:43

12:6!

07:41

10:5 стал счет в пользу сборной России!

07:40

А вот сейчас волейболисты сборной России воспользовались неловким действием бразильца, в итоге точным ударом завершил атаку лидер нашей команды и знаменосец всей олимпийской сборной на церемонии открытия Максим Михайлов - 8:5!

07:39

7:5. Не повезло сейчас российской команде. Мяч от бразильца попал в сетку, но приземлился на нашей площадке - причем там, где его не ждали

07:38

Представители России боролись за медали в нескольких дисциплинах соревнований по гребле на байдарках и каноэ, но - увы - остались без оных

07:37

Волков ошибается на подаче - 5:3

07:34

Затаив дыхание, я следил за началом второй партии, потом стал задыхаться. Ударным темпом провели этот отрезок российские игроки, сумев сделать задел в три балла. В результате соперник взял тайм-аут, чтобы понять, как жить дальше. 4:1!

07:30

18:25 - фиксируем поражение сборной России в первой партии. И надеемся на победы в ближайших трех

07:24

16:22 - Волков добывает балл для россиян. Мяч ударился о бразильский блок, но сиганул вниз на бразильской половине площадки

07:23

Не удалось нашим принять укороченный удар соперника. И цифры на табло оптимизма уже не внушают: 14:21

07:21

14:19

07:18

Тайм-аут брал тренерский штаб сборной России (что объяснимо при счете уже 12:16). Он прибавил эмоций игрокам, но в ущерб хладнокровию: Михайлов отправил мяч за заднюю линию - 12:17

07:15

Не пошла игра россиян в последние минуты - 11:14

07:13

В сетку попадает бразилец. Но мы сейчас проигрываем - 10:11

07:10

Егор Клюка мощно подавал сейчас и даже дезориентировал соперников. Те-то (как показалось со стороны) подумали, что мяч идет в аут, но ошиблись: 8:8!

07:08

Ну а в матче волейболистов россияне пока уступают 6:7. В целом в равной борьбе идет игра, без явного преимущества одной из команд

07:07

Ямаец Хансл Парчмент стал чемпионом Олимпиады в забеге на 110 м с барьерами. Почему я обращаю внимание на эту дисциплину? Потому что здесь одним из фаворитов был россиянин Сергей Шубенков. Но он снялся еще с квалификационных забегов, получив травму. Обидно - не то слово

07:05

После российской подачи бразилец ошибся, отправив мяч в аут - 4:4!

07:03

Соуза пробивал российский блок, прошить его не удалось, но мяч от наших все равно ушел в аут. Теперь Бразилия не только выходит вперед, но и зарабатывает еще одно очко. 2:4 уступает Россия в первой партии. Но это не тот случай, чтобы посыпать голову пеплом

06:58

Итак, сейчас начнется полуфинальный матч волейболистов Россия - Бразилия!

06:56

06:40

Мужская сборная Индии по хоккею с мячом выиграла матч за бронзу у Германии

06:33

Сегодня, в частности, рассчитываем на успех прыгуньи с шестом Анжелики Сидоровой, чемпионки мира! Финальные соревнования стартуют в 13:00 по московскому времени!

06:32

 Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене успешно преодолела квалификационный барьер олимпийских соревнований по легкой атлетике в Токио-2020.

Она вышла в финал, взяв высоту 1,95 м.

06:19

Сегодня будет разыграно аж 28 комплектов наград. Ну и пройдут так называемые предварительно-квалификационные старты. А в 7:00 начнется полуфинальный матч по волейболу среди мужчин между сборными России и Бразилии

06:18

"Интерфакс" начинает текстовую трансляцию очередного соревновательного дня Игр-2020 в Токио! Компанию вам составит (составлю) я, Владимир Нардин

06:18

Всем здравствуйте!

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