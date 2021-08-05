Олимпиада. 5 августа. Онлайн

07:07

Ямаец Хансл Парчмент стал чемпионом Олимпиады в забеге на 110 м с барьерами. Почему я обращаю внимание на эту дисциплину? Потому что здесь одним из фаворитов был россиянин Сергей Шубенков. Но он снялся еще с квалификационных забегов, получив травму. Обидно - не то слово