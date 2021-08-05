Олимпиада. 5 августа. Онлайн
28 комплектов наград будет разыграно на Олимпийских играх в четверг
2:3 - пропускаем атаку
Есть! 25:21! Счет по партиям - 1:1!
Одно очко осталось набрать в партии. Но соперник не сдается
24:21
24:20. Но все в наших руках!
24:19 - пять сетболов у россиян!
23:18 - Яковлев результативно подключился к атаке, прошиб блок бразильцев!
22:17!
Либеро бразильской сборной Тайлес не смог справиться с выстрелом Михайлова - 21:17
20:16 - вполне себе хороший задел, чтобы без вызывающих ошибки нервов довести дело в партии до конца
19:15. Улыбаюсь от радости
17:15 - мы пока еще впереди. Но бразильцы за последнее время вновь сделали на шаг больше
17:14 - обменялись удачными комбинациями соперники
16:13. Тайм-аут берет российская команда. Надеюсь, удастся коллективно исправить недочеты
16:12. Преимущество в семь очков было у России, но Бразилия потихоньку приходит в себя
12:6!
10:5 стал счет в пользу сборной России!
А вот сейчас волейболисты сборной России воспользовались неловким действием бразильца, в итоге точным ударом завершил атаку лидер нашей команды и знаменосец всей олимпийской сборной на церемонии открытия Максим Михайлов - 8:5!
7:5. Не повезло сейчас российской команде. Мяч от бразильца попал в сетку, но приземлился на нашей площадке - причем там, где его не ждали
Представители России боролись за медали в нескольких дисциплинах соревнований по гребле на байдарках и каноэ, но - увы - остались без оных
Волков ошибается на подаче - 5:3
Затаив дыхание, я следил за началом второй партии, потом стал задыхаться. Ударным темпом провели этот отрезок российские игроки, сумев сделать задел в три балла. В результате соперник взял тайм-аут, чтобы понять, как жить дальше. 4:1!
18:25 - фиксируем поражение сборной России в первой партии. И надеемся на победы в ближайших трех
16:22 - Волков добывает балл для россиян. Мяч ударился о бразильский блок, но сиганул вниз на бразильской половине площадки
Не удалось нашим принять укороченный удар соперника. И цифры на табло оптимизма уже не внушают: 14:21
14:19
Тайм-аут брал тренерский штаб сборной России (что объяснимо при счете уже 12:16). Он прибавил эмоций игрокам, но в ущерб хладнокровию: Михайлов отправил мяч за заднюю линию - 12:17
Не пошла игра россиян в последние минуты - 11:14
В сетку попадает бразилец. Но мы сейчас проигрываем - 10:11
Егор Клюка мощно подавал сейчас и даже дезориентировал соперников. Те-то (как показалось со стороны) подумали, что мяч идет в аут, но ошиблись: 8:8!
Ну а в матче волейболистов россияне пока уступают 6:7. В целом в равной борьбе идет игра, без явного преимущества одной из команд
Ямаец Хансл Парчмент стал чемпионом Олимпиады в забеге на 110 м с барьерами. Почему я обращаю внимание на эту дисциплину? Потому что здесь одним из фаворитов был россиянин Сергей Шубенков. Но он снялся еще с квалификационных забегов, получив травму. Обидно - не то слово
После российской подачи бразилец ошибся, отправив мяч в аут - 4:4!
Соуза пробивал российский блок, прошить его не удалось, но мяч от наших все равно ушел в аут. Теперь Бразилия не только выходит вперед, но и зарабатывает еще одно очко. 2:4 уступает Россия в первой партии. Но это не тот случай, чтобы посыпать голову пеплом
Итак, сейчас начнется полуфинальный матч волейболистов Россия - Бразилия!
На Олимпиаде в Токио зарегистрирован 31 новый случай COVID-19— Интерфакс (@interfax_news) August 5, 2021
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Мужская сборная Индии по хоккею с мячом выиграла матч за бронзу у Германии
Сегодня, в частности, рассчитываем на успех прыгуньи с шестом Анжелики Сидоровой, чемпионки мира! Финальные соревнования стартуют в 13:00 по московскому времени!
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене успешно преодолела квалификационный барьер олимпийских соревнований по легкой атлетике в Токио-2020.
Она вышла в финал, взяв высоту 1,95 м.
Сегодня будет разыграно аж 28 комплектов наград. Ну и пройдут так называемые предварительно-квалификационные старты. А в 7:00 начнется полуфинальный матч по волейболу среди мужчин между сборными России и Бразилии
"Интерфакс" начинает текстовую трансляцию очередного соревновательного дня Игр-2020 в Токио! Компанию вам составит (составлю) я, Владимир Нардин
Всем здравствуйте!