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Одну золотую медаль завоевали россияне в очередной день Олимпиады

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - На соревнованиях в рамках Игр-2020 в Токио в среду копилка сборной России пополнилась одной наградой.

Золотую медаль завоевали синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко в турнире среди дуэтов.

Теперь в активе сборной России 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей. С этими показателями команда занимает шестое место в общем зачете.

На первом месте находится Китай (32, 22, 16), в первую пятерку также входят США (25, 31, 23), Япония (21, 7, 12), Великобритания (15, 18, 15) и Австралия (15, 4, 7). Вслед за Россией с отставанием по числу золотых наград в 6 медалей идет Германия.

По общему числу наград Россия занимает третье место (53) медали, уступая США (79) и Китаю (70). Ближайшим преследователем россиян является Великобритания (48).

Хроника 22 апреля – 04 августа 2021 годаНаши на Олимпиаде 2020 в Токио
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