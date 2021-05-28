Медики Токио рекомендовали продлить режим ЧП в столице ОИ из-за COVID-19

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Глава Токийской медицинской ассоциации Харуо Одзаки рекомендовал продлить режим чрезвычайного положения (ЧП) в столице Японии пока количество заражений коронавирусом COVID-19 не снизится до сотни в сутки.

"Я считаю, что режим ЧП необходимо продлить до тех пор, пока эта цифра не будет достигнута", - цитирует Одзаки газета The Guardian.

Эксперт отметил, что если число заражённых не снизится, то город может ждать очередная вспышка коронавируса во время Олимпийских игр.

В Японии по-прежнему существуют опасения по поводу безопасности Олимпийских игр, а результаты опросов общественного мнения показывают, что большинство японцев выступают против проведения Игр этим летом на фоне борьбы с четвертой волной коронавируса и медленных темпов вакцинации: от COVID-19 в Японии пока привили чуть больше 5% населения.

Как сообщалось, газета Asahi Shimbun - официальный партнер Олимпийских игр 2020 года в Токио - призвала правительство Японии отменить игры в связи с распространением в стране коронавирусной инфекции.

Однако генсек кабмина Японии Кацунобу Като заявил журналистам, что, несмотря на расширение режима чрезвычайного положения из-за COVID-19 в регионах страны, правительство Японии принимает все меры по обеспечению безопасности Олимпиады.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего с начала пандемии в Японии COVID-19 заразились свыше 729 тыс. человек, более 12,6 тыс. инфицированных умерли. Выздоровели свыше 650 тыс. человек.