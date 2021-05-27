Японские врачи предупредили о риске появления "олимпийского" штамма COVID

Фото: Tomohiro Ohsumi/Getty Images

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Массовое скопление людей, приехавших со всех концов мира, на Олимпийских играх в Токио может серьезно осложнить эпидемиологическую ситуацию и даже грозит рождением нового "олимпийского" типа COVID-19, заявил глава союза врачей Японии Наото Уэяма.

"Все разнообразные мутантные штаммы вируса, существующие в различных местах, сконцентрируются, соберутся здесь - в Токио. Мы не можем отрицать даже возможность нового штамма, который возникнет после Олимпиады", - приводят его слова на пресс-конференции СМИ.

Он напомнил, что на Олимпийские игры в Токио, по планам, прибудут представители примерно 200 стран и прочих субъектов международного права.

В Японии по-прежнему высоки опасения по поводу безопасности Олимпийских игр 2020 года, перенесенных на год из-за пандемии коронавируса, а опросы общественного мнения показывают, что большинство японцев выступают против проведения Игр этим летом на фоне борьбы с четвертой волной коронавируса и медленных темпов вакцинации: от COVID-19 в Японии пока привили чуть больше 5% населения.

Ранее газета Asahi Shimbun - официальный партнер Олимпийских игр 2020 года в Токио - призвала правительство Японии отменить игры в связи с распространением в стране коронавирусной инфекции.

Однако генсек кабмина Японии Кацунобу Като заявил журналистам, что несмотря на расширение режима чрезвычайного положения из-за COVID-19 в регионах страны, правительство Японии принимает все меры по обеспечению безопасности Олимпиады.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего с начала пандемии в Японии COVID-19 заразились свыше 725,5 тыс. человек, более 12,4 тыс. умерли. Выздоровели свыше 650 тыс. человек.