Японские спонсоры Олимпиады в Токио призвали отложить ее

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU -Японские компании, являющиеся спонсорами Олимпийских игр в Токио, просят организаторов Олимпиады отложить ее на несколько месяцев, чтобы больше людей смогло посетить спортивные мероприятия, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Представители деловых кругов Японии расходятся во мнениях о том, стоит ли проводить Олимпиаду в этом году, поскольку заболеваемость COVID-19 в стране остается высокой, а вакцинация продвигается медленно. На данный момент по крайней мере одну дозу вакцины получили лишь 14 млн японцев, что составляет 11% населения страны.

Среди главных противников мероприятия - основатель SoftBank Group Масаёси Сон и главный исполнительный директор интернет-компании Rakuten Хироси Микитани.

Спонсоры Олимпийских игр оказались в неловкой ситуации, учитывая, что более 80% японцев, согласно опросам общественного мнения, выступают за перенос или отмену мероприятия. В общей сложности 47 японских компаний потратили на Олимпиаду уже более $3 млрд.

"Я не думаю, что наше предложение повлияет на организаторов, поскольку они, кажется, полны решимости начать соревнования 24 июля. Однако с нашей точки зрения, имеет смысл провести Олимпиаду тогда, когда больше людей будет вакцинировано, погода станет более прохладной и, возможно, японцы станут меньше противиться проведению мероприятия", - говорит топ-менеджер одной из компаний-спонсоров.

Олимпийский комитет Японии в апреле сообщил спонсорам, что решение о том, стоит ли допускать посетителей на соревнования, будет принято в последний момент, возможно, 24 июня. При этом многие из спонсоров выстраивали свои маркетинговые кампании вокруг розыгрышей бесплатных билетов или рекламных акций, которые планировали проводить непосредственно на олимпийских площадках.

Компании-спонсоры считают деньги, выделенные на Олимпиаду, потраченными напрасно, отмечают источники FT. Однако они полагают, что отсрочка проведения мероприятия и допуск на него зрителей позволили бы им несколько компенсировать расходы.

"Если бы Олимпиада началась парой месяцев позднее, гораздо больше людей было бы вакцинировано, неопределенность была бы ниже, и мы, как спонсор мероприятия, рассмотрели бы возможность вложения дополнительных средств", - отметил один из источников.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса их пришлось перенести на нынешний год. В итоге проведение Олимпиады запланировано на 23 июля - 8 августа.