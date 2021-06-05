Умер бронзовый призер Олимпиады, советский баскетболист Капранов

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Бронзовый призер Олимпийских игр-1968 в составе сборной СССР по баскетболу, нападающий ЦСКА Вадим Капранов умер на 82-м году жизни. Об этом сообщает московский клуба.

Капранов - двукратный победитель Кубка европейских чемпионов (1969, 1971), семикратный чемпион СССР.

В составе сборной СССР Капранов на Олимпиаде в Мехико под руководством Александра Гомельского завоевал бронзовую медаль.

В качестве тренера Капранов выиграл большое количество наград с клубами разных стран, с национальной командой стал олимпийским чемпионом (1992), чемпионом мира (1983) и двукратным чемпионом Европы (1985, 2003).