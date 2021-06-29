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Михайлов и Великая будут знаменосцами сборной России на ОИ

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Исполком Олимпийского комитета России утвердил состав сборной России на летнюю Олимпиаду в Токио, заявил президент ОКР Станислав Поздняков на пресс-конференции во вторник.

"Сегодня на исполкоме был утвержден состав сборной России на Игры в Токио. В составе 335 спортсменов", - сказал Поздняков.

По его словам, знаменосцами будут олимпийские чемпионы Максим Михайлов (волейбол) и Софья Великая (фехтование).

"Мы ожидаем от наших олимпийцев повышения, чтобы они попали в число призеров неофициального командного зачет", - добавил он.

Летняя Олимпиада в Токио стартует 23 июля.

Олимпиада-2020

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