Михайлов и Великая будут знаменосцами сборной России на ОИ
Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Исполком Олимпийского комитета России утвердил состав сборной России на летнюю Олимпиаду в Токио, заявил президент ОКР Станислав Поздняков на пресс-конференции во вторник.
"Сегодня на исполкоме был утвержден состав сборной России на Игры в Токио. В составе 335 спортсменов", - сказал Поздняков.
По его словам, знаменосцами будут олимпийские чемпионы Максим Михайлов (волейбол) и Софья Великая (фехтование).
"Мы ожидаем от наших олимпийцев повышения, чтобы они попали в число призеров неофициального командного зачет", - добавил он.
Летняя Олимпиада в Токио стартует 23 июля.